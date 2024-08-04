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Сегодня, 11:12

Попов: «Не понимаю, за какие заслуги Игнатов играет за «Спартак»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Я не понимаю, за какие заслуги Игнатов играет за «Спартак». Для меня это пешеход! Он должен в атаке играть как Барко, который дает движение и скорость. Игнатов же стоит или играет в одном темпе. Это неправильно. Он или не понимает игру, или это вообще не его место. Если так, то он должен играть опорника, который не двигается, а только передачи раздает как поздний Пирло.

Игнатов лишает «Спартак» остроты. Тот же Бонгонда идет, обостряет, а Игнатов ждет мяч в ноги. С этим есть проблемы. Мне кажется, у Игнатова неправильно построен индивидуальный тренировочный процесс», — цитирует Попова Legalbet.

24-летний Игнатов в этом сезоне провел 3 матча. Его контракт со «Спартаком» действует до конца 2025 года.

Источник: legalbet.ru
Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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