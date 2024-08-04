Попов: «Не понимаю, за какие заслуги Игнатов играет за «Спартак»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Я не понимаю, за какие заслуги Игнатов играет за «Спартак». Для меня это пешеход! Он должен в атаке играть как Барко, который дает движение и скорость. Игнатов же стоит или играет в одном темпе. Это неправильно. Он или не понимает игру, или это вообще не его место. Если так, то он должен играть опорника, который не двигается, а только передачи раздает как поздний Пирло.

Игнатов лишает «Спартак» остроты. Тот же Бонгонда идет, обостряет, а Игнатов ждет мяч в ноги. С этим есть проблемы. Мне кажется, у Игнатова неправильно построен индивидуальный тренировочный процесс», — цитирует Попова Legalbet.

24-летний Игнатов в этом сезоне провел 3 матча. Его контракт со «Спартаком» действует до конца 2025 года.