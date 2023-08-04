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Сегодня, 14:31

Экс-защитник «Амкара» Попов назвал самого талантливого футболиста, не сыгравшего на сборную России

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов назвал самого талантливого российского игрока, который не играл за сборную.

«Коломейцев, потому что он был талантливым футболистом, хорошо видел поле, вел игру. Он мог бы заиграть в сборной России. Но, думаю, виноваты агентские игры. Потом он перешел в «Локомотив», стал чемпионом, но травмы его замучили», — цитирует Попова legalbet.ru.

Воспитанник «Динамо» Коломейцев начал карьеру в 2008 году. Помимо чемпионства в РПЛ с «Локомотивом» в 2018 году, он также является обладателем Кубка России 2017 и 2019 года, и Суперкубка страны 2019 года.

Источник: legalbet.ru
Александр Коломейцев
Сборная России по футболу
Алексей Попов
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