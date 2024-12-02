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Сегодня, 16:05

Галямин: «Мусаев заслуженно лучший среди российских бомбардиров, других просто нет»

Диана Андрющенко
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин высказался о нападении армейцев.

«По потенциалу нападение ЦСКА неплохое. Но подписать одного центрального нападающего бы не помешало. Думаю, мала вероятность найти такого внутри чемпионата России. В середине сезона найти футболиста всегда тяжелее. С российским паспортом вообще немного игроков на эту позицию. С ходу даже не скажу, кого можно назвать.

Я не говорю, что Тамерлан Мусаев — это плохой футболист, просто нужен нападающий сильнее. Мусаев прилично трудится, работоспособный, нацеленный. Он заслуженно лучший среди российских бомбардиров, других просто нет. Но если ставить большие цели, то нужен еще форвард», — цитирует Галямина Legalbet.ru.

23-летний Мусаев в текущем сезоне провел за ЦСКА 17 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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