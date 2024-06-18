Дьяков сомневается, что «Ростов» будет бороться за высокие места в следующем сезоне РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков не считает «Ростов» темной лошадкой РПЛ сезона-2024/25.

«Сложно сказать, будет ли «Ростов» в следующем сезоне настолько хорош, чтобы вести борьбу за высокие места. На сегодняшний день я бы не стал называть «Ростов» темной лошадкой предстоящего сезона.

После борьбы за медали в сезоне-2022/23 минувший сезон у подопечных Карпина выдался неудачным. Команда болталась в середине таблицы. У «Ростова» играет немало молодых ребят, отсюда и возникает порой нестабильность в игре и результатах», — цитирует Дьякова Legalbet.ru.

По итогам сезона РПЛ-2023/24 «Ростов» набрал 43 очка и занял 7-е место в таблице.