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Сегодня, 06:22

Дьяков сомневается, что «Ростов» будет бороться за высокие места в следующем сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков не считает «Ростов» темной лошадкой РПЛ сезона-2024/25.

«Сложно сказать, будет ли «Ростов» в следующем сезоне настолько хорош, чтобы вести борьбу за высокие места. На сегодняшний день я бы не стал называть «Ростов» темной лошадкой предстоящего сезона.

После борьбы за медали в сезоне-2022/23 минувший сезон у подопечных Карпина выдался неудачным. Команда болталась в середине таблицы. У «Ростова» играет немало молодых ребят, отсюда и возникает порой нестабильность в игре и результатах», — цитирует Дьякова Legalbet.ru.

По итогам сезона РПЛ-2023/24 «Ростов» набрал 43 очка и занял 7-е место в таблице.

Источник: legalbet.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Ростов
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