Дьяков: «Карраскаль на поле доказал, что он квалифицированный футболист. Это усиление для «Динамо»

Сегодня, 16:23
Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» подписание бело-голубыми полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
«Карраскаль на поле доказал, что он очень квалифицированный футболист. Для нашего чемпионата он в полном порядке. Раз он не играл, а ЦСКА выручили за него деньги, то я думаю, что этот трансфер пойдет всем на пользу. Если они берут игрока, то, естественно, это не только желание руководства. Это оговорено с тренером. Если в «Оренбурге» Личке, вероятней всего, давали тех футболистов, которых могли взять, то у «Динамо» бюджет больше. И там уже Личка тоже принимает решение, кого брать, а кого нет. Естественно, для «Динамо» это усиление. Думаю, что они будут бороться за высокие места», — сказал Дьяков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Карраскаль выступал за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -