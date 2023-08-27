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Сегодня, 16:23

Дьяков: «Карраскаль на поле доказал, что он квалифицированный футболист. Это усиление для «Динамо»

Дьяков отреагировал на переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»
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Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» подписание бело-голубыми полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль на поле доказал, что он очень квалифицированный футболист. Для нашего чемпионата он в полном порядке. Раз он не играл, а ЦСКА выручили за него деньги, то я думаю, что этот трансфер пойдет всем на пользу. Если они берут игрока, то, естественно, это не только желание руководства. Это оговорено с тренером. Если в «Оренбурге» Личке, вероятней всего, давали тех футболистов, которых могли взять, то у «Динамо» бюджет больше. И там уже Личка тоже принимает решение, кого брать, а кого нет. Естественно, для «Динамо» это усиление. Думаю, что они будут бороться за высокие места», — сказал Дьяков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Карраскаль выступал за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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Виталий Дьяков
Хорхе Карраскаль
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