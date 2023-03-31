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Сегодня, 18:09

Экс-защитник «Химок» Тихий — о возможном переходе в «Крылья Советов»: «Открыт для любых предложений»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Тихий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжении контракта с клубом по обоюдному согласию сторон.

«Мы мирно расстались с «Химками». Претензий к клубу нет, меня отпустили. Интерес со стороны «Крыльев Советов»? Я открыт для любых предложений», — сказал Тихий «СЭ».

Сегодня, 31 марта, стало известно, что футболист покинул «Химки».

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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