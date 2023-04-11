Экс-защитник «Химок» Тихий тренируется с «Пари НН»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ, что тренируется в «Пари НН» в общей группе.

«Тренируюсь сейчас с «Нижним Новгородом». Очень благодарен клубу и руководству, что предоставили мне такую возможность. Сейчас рано говорить о контракте. До июня месяца меня не смогут заявить, в этом сезоне не смогу сыграть. Поэтому рано обсуждать контракт. Самое главное, что тренируюсь в общей группе. Спасибо за это руководству и тренерскому штабу», — сказал Тихий «СЭ».

31 марта стало известно, что Тихий расторг контракт с «Химками». В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел за подмосковный клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями.