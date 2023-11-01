Экс-игрок «Рубина» Попов: «На мой взгляд, Слуцкий лучше, чем Черчесов»

Экс-защитник казанского «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов сравнил Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова.

«На мой взгляд, Слуцкий намного лучше, чем Черчесов, про которого вы можете понять из интервью других футболистов. Сравнить слова тех, кто был рядом с Черчесовым, и тех, кто был со Слуцким. Какое отношение к Слуцкому и к Черчесову футболистов? Все сразу встанет на места, объяснит, какие они люди», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

С ноября 2022 года Слуцкий не руководит какой-либо командой. Последним клубом для специалиста является «Рубин».

Черчесов также не тренирует какую-либо команду. В июле 2023 года «Ференцварош» после невыхода команды в Лигу чемпионов решил уволить российского специалиста.