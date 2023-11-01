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Сегодня, 17:36

Экс-игрок «Рубина» Попов: «На мой взгляд, Слуцкий лучше, чем Черчесов»

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Экс-защитник казанского «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов сравнил Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова.

«На мой взгляд, Слуцкий намного лучше, чем Черчесов, про которого вы можете понять из интервью других футболистов. Сравнить слова тех, кто был рядом с Черчесовым, и тех, кто был со Слуцким. Какое отношение к Слуцкому и к Черчесову футболистов? Все сразу встанет на места, объяснит, какие они люди», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

С ноября 2022 года Слуцкий не руководит какой-либо командой. Последним клубом для специалиста является «Рубин».

Черчесов также не тренирует какую-либо команду. В июле 2023 года «Ференцварош» после невыхода команды в Лигу чемпионов решил уволить российского специалиста.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashitnik-rubina-popov-sluckii-namnogo-luchshe-cherchesova-sprosite-u-futbolistov-301020/
Станислав Черчесов
Леонид Слуцкий
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