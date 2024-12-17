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Сегодня, 19:01

Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон пожелала Галицкому победу в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон заявил, что владелец клуба Сергей Галицкий заслуживает победы в чемпионате России.

«Все знают, сколько труда и любви вкладывает в свой клуб Сергей Галицкий. Я считаю, что он определенно заслуживает золотую медаль. Именно этого я ему и желаю», — цитирует исландца «РБ Спорт».

Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, проведя 86 матчей. В этом сезоне «быки» набрали 39 очков после 18 матчей и занимают первое место в таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
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Рагнар Сигурдссон
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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