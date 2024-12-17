Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон пожелала Галицкому победу в РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон заявил, что владелец клуба Сергей Галицкий заслуживает победы в чемпионате России.

«Все знают, сколько труда и любви вкладывает в свой клуб Сергей Галицкий. Я считаю, что он определенно заслуживает золотую медаль. Именно этого я ему и желаю», — цитирует исландца «РБ Спорт».

Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, проведя 86 матчей. В этом сезоне «быки» набрали 39 очков после 18 матчей и занимают первое место в таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.