Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон: «Мамаев — добрый человек и отличный игрок»

Экс-футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями об общении со своим бывшим одноклубником Павлом Мамаевым.

35-летний Мамаев завершил карьеру летом 2022 года. За краснодарский клуб он выступал с 2014 по 2019 год.

«Павел Мамаев? Конечно, помню. И знаю ту историю с тюрьмой. Когда мы играли вместе, никогда бы не предположил, что он попадет в такую ситуацию. Павел — особенный, он был отличным игроком, всегда вежливо общался со мной, Гранквистом и другими, был добрым. Сильная личность, Мамаев не боялся говорить то, что думает. Если кто-то говорил одно, он не боялся сказать прямо противоположное. И я уважаю его за это, он оставался честным перед самим собой.

Но иногда его высказывания доставляли ему проблемы. Возможно, иногда ему не стоило говорить все, что он думает. Но ситуация, в которую он попал, может произойти с любым, когда отрываешься. Если бы он не был известной персоной и сделал бы то же самое, возможно, не попал бы в тюрьму, получил бы какой-то штраф. В какой-то степени ему просто не повезло. Видел, что у него академия в Дубае, Павел пытается начать новую жизнь. Надеюсь, что у него дела идут отлично», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

Также исландец рассказал о конфликте Мамаева с экс-тренером «быков» Олегом Кононовым.

«Был всего один спорный случай, когда на командном собрании он открыто не согласился с Олегом Кононовым. Ничего необычного не произошло, Кононов просто выгнал его. Вероятно, Мамаеву не стоило высказывать все, что он чувствовал, однако Павел — сильная личность с важным мнением. При этом в Скандинавии такие истории происходят постоянно. У нас игрокам разрешено говорить тренеру больше, чем в России», — добавил он.

Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, проведя 59 матчей в РПЛ и забив 2 гола. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и английский «Фулхэм». Сейчас 38-летний экс-футболист является главным тренером исландского клуба «Фрам».