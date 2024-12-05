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Сегодня, 16:20

Экс-защитник «Локомотива» Беляев надеется, что Галактионов останется в клубе надолго

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев высказался о молодых игроках команды и работе главного тренера Михаила Галактионова.

«Галактионов — достаточно молодой тренер, но за его плечами уже есть опыт руководства командами премьер-лиги и работа в системе сборной России. Потенциально он может достичь больших высот и внести свой вклад в развитие нашего футбола. Самые талантливые ребята проходили через его руки, поэтому он понимает, как подбирать к ним ключи. А молодежь у «Локомотива» сейчас высшей пробы.

Можно ли представить Галактионова на посту главного тренера сборной России? Тренер сборной должен обладать орлиным взглядом селекционера, который приходит с длительным опытом работы в клубе. Вожделенная цель каждого специалиста — возглавить национальную команду. Мне бы хотелось, чтобы Галактионов раскрыл все свои лучшие качества и реализовал идеи в «Локомотиве», — сказал Беляев Metaratings.ru.

Игрок является воспитанником железнодорожников и выступал за клуб с 2008-го по 2013-й год.

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» после 17 туров с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
Максим Беляев
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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