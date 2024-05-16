Сенников считает, что Сергеев подходит «Зениту»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Локомотиву» нужен нападающий, они его ищут. Нужен забивной форвард, чтобы подходил для тактики команды. Сергеев для «Локомотива» подходит. К тому же у него есть сыгранность с ребятами, с которыми он играл в «Крыльях», — цитирует Сенникова Legalbet.ru.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России.