Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:03

Сенников считает, что Сергеев подходит «Зениту»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Локомотиву» нужен нападающий, они его ищут. Нужен забивной форвард, чтобы подходил для тактики команды. Сергеев для «Локомотива» подходит. К тому же у него есть сыгранность с ребятами, с которыми он играл в «Крыльях», — цитирует Сенникова Legalbet.ru.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России.

Источник: legalbet.ru
Дмитрий Сенников
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рианчо предостерег Станковича перед началом работы в России

Ещенко назвал плюс в назначении Станковича в «Спартак»