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Сегодня, 18:08

Сенников: «Думаю, сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал последние трансферные новости из московского клуба.

«Локомотив» объявил об уходе нидерландского форварда Джирано Керка.

— Керк — хороший, качественный футболист. Одно из лучших приобретений «Локомотива». Сейчас это уже потеря, теперь он будет искать себе новый клуб. Думаю, сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты. Мы видим, Едвай, Керк, Педриньо...

— Проблема вырисовывается с приостановками контрактов.

— Мы точно не знаем, станет ли это проблемой. Галактионов строит новую команду. В линию полузащиты были приглашены Пиняев и Глушенков. Может, с ними будет строится другой «Локомотив». А Керк? Осенью команда заняла 14-е место, были проблемы. Надо что-то менять в любом случае.

— В начале января говорили, что команду может покинуть не только Керк, но и Изидор. Керка в команде уже нет. Неужели, Изидор тоже уйдет?

— Тогда уже не знаю, кто сможет играть на позиции нападающего. Изидор неплохо себя проявил. Если у него со здоровьем все хорошо и нет конфликтов в команде, он может себя проявить. Если Вилсон уйдет — придется «Локо» искать очередного нападающего. Был хороший Кухта. Жалко, что он ушел. Сейчас в обойме есть Комано. Тот же Глушенков. Но все равно уход Керка и Изидора одновременно будет потерей, — приводит слова Сенникова «КП Спорт».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/dmitrij-sennikov-nazval-futbolistov-kotorye-zamenyat-kerka-v-lokomotive/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
0
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