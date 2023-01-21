Сенников: «Думаю, сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал последние трансферные новости из московского клуба.

«Локомотив» объявил об уходе нидерландского форварда Джирано Керка.

— Керк — хороший, качественный футболист. Одно из лучших приобретений «Локомотива». Сейчас это уже потеря, теперь он будет искать себе новый клуб. Думаю, сейчас многие иностранцы будут приостанавливать контракты. Мы видим, Едвай, Керк, Педриньо...

— Проблема вырисовывается с приостановками контрактов.

— Мы точно не знаем, станет ли это проблемой. Галактионов строит новую команду. В линию полузащиты были приглашены Пиняев и Глушенков. Может, с ними будет строится другой «Локомотив». А Керк? Осенью команда заняла 14-е место, были проблемы. Надо что-то менять в любом случае.

— В начале января говорили, что команду может покинуть не только Керк, но и Изидор. Керка в команде уже нет. Неужели, Изидор тоже уйдет?

— Тогда уже не знаю, кто сможет играть на позиции нападающего. Изидор неплохо себя проявил. Если у него со здоровьем все хорошо и нет конфликтов в команде, он может себя проявить. Если Вилсон уйдет — придется «Локо» искать очередного нападающего. Был хороший Кухта. Жалко, что он ушел. Сейчас в обойме есть Комано. Тот же Глушенков. Но все равно уход Керка и Изидора одновременно будет потерей, — приводит слова Сенникова «КП Спорт».