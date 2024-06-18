Гуренко: «Если ЦСКА готов платить такие деньги за Шуманского, значит, знают, для чего берут»

Бывший защитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о потенциальном переходе форварда «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА.

«Молодой игрок, перспективный. Хорошая скорость, хороший удар, но это чисто перспектива, не более того. Для решения больших задач ему еще нужно время, и все будет зависеть от того, как он себя проявит. Кроме того что у него есть хорошие задатки, больше ничего сказать не могу. Обсуждать сумму я не могу. Если ЦСКА готов платить за него такие деньги, значит, они знают, для чего его берут», — сказал Гуренко.

Ранее издание 24SportsCY сообщало, что сумма трансфера составит чуть более 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 19-летний игрок провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermerkt оценивает стоимость белорусского игрока в 400 тысяч евро.