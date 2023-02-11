0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:42

Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Эбуэ своим мнением насчет Дзюбы
Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, который принимает участие в Кубке Легенд в Москве, в комментарии для «СЭ» своим мнением насчет нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«И Дзюба, и Златан — действующие, возрастные игроки, но, при всем моем уважении, Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем. Златан — это Златан, он король!» — сказал Эбуэ.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Экс-футболист лондонского «Арсенала» признался в любви к Дзюбе
Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»
Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»
Булыкин: «Время покажет, поможет ли «Локомотиву» трансфер Дзюбы. Но я вижу плюсы»
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пареха: «У Карпина есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате»

Тарханов: «Думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить»