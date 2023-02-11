Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, который принимает участие в Кубке Легенд в Москве, в комментарии для «СЭ» своим мнением насчет нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«И Дзюба, и Златан — действующие, возрастные игроки, но, при всем моем уважении, Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем. Златан — это Златан, он король!» — сказал Эбуэ.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.