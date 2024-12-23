Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: «Сложно представить возвращение российских клубов в нынешней ситуации»

Защитник «Маккаби Петах-Тиква» Ренато Гойкович поделился мнением о возможном возвращении российских клубов на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какие страны поддерживают возвращение российских команд.

«Если это правда, это хорошо. Но говорить можно одно, а делать другое. Пока это слова, ничего не решено на 100 процентов. Это было бы хорошо для российского футбола, но такое развитие событий сложно представить в нынешней ситуации», — цитирует игрока «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.