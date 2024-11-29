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Сегодня, 18:40

Масоэро: «Главное отличие русских женщин — красивые глаза»

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Экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, что отличает русских девушек.

— Согласны с утверждением, что русские женщины — самые красивые в мире?

— Возможно, это так, — сказал футболист «РБ Спорт». Их главное отличие от остальных женщин — глаза, они очень красивые. Как и в целом их лица, они отличаются, действительно красивые. Русские девушки произвели на меня впечатление. Одноклубники говорили мне, что самые красивые девушки в Крыму, но я до туда так и не доехал.

— Женаты?

— Пока нет. Но есть девушка. Когда жил в России, был одинок.

Источник: «РБ Спорт»
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