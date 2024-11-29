Экс-защитник «Пари НН» Масоэро: «Вкус водки? Чистейший алкоголь»

Экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал о своем опыте употребления водки.

— Пробовал российское пиво, но я предпочитаю пить другое. Водку тоже пробовал, но я не из тех, кому нравится этот напиток. Пил за компанию с русскими друзьями, хотя это не мой тип алкоголя, — сказал футболист «РБ Спорт».

— Сколько максимально выпивали? Бутылку?

— О, это невозможно. Думаю, никто не способен выпить целую бутылку водки. Больше двух рюмок никогда не осиливал.

— Как бы описали вкус водки?

— Чистейший алкоголь.