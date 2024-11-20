Экс-защитник «Пари НН» Тихий заявил, что не планирует завершать карьеру

Сегодня, 13:25
Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о планах по продолжению карьеры.
«Заканчивать пока не планирую, чувствую силы, все медобследования, тесты, которые сдаем на сборах, показывают, что могу продолжать. Дай бог, получится играть и после 35 лет. Я рассматриваю все варианты. Казахстан и «Урарту»? Испытываю большое уважение к Дмитрию Гунько как человеку и специалисту, пару лет назад связывались. Но пока скорее нет, чем да. Что касается Казахстана, тоже велись разговоры, но в эти чемпионаты, наверное, пока не намерен ехать. Хотелось бы попробовать свои силы в другом месте, а где именно, узнаем попозже. Пока тяжело загадывать конкретное место», — цитирует Тихого «РБ Спорт».
«Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом 15 ноября. Тихий выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.
Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)