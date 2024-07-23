Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:04

Экс-защитник «Расинга» Фернандес прошел медосмотр для перехода в «Химки»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил «СЭ» о скором завершении перехода экс-защитника «Расинга» Дани Фернандеса.

«Мы ведем диалог о переходе Фернандеса в «Химки», в выходные игрок прошел медицинское обследование. Надеюсь, в ближайшее время все условия будут согласованы сторонами и новый футболист поможет нам укрепить оборону», — сказал Оленев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Фернандес провел за испанский «Расинг» 22 матча и сумел отличиться лишь однажды. Защитник покинул команду по истечении срока контракта. Футболист оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.

ФК Химки
Николай Оленев
2
Обсудить
Читайте также
Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Масалитин — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Судьба его наказала за то, как он повел себя с ЦСКА»

Соболев отстранен от тренировок «Спартака»