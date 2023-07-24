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Сегодня, 17:15

Дьяков: «Ярошик сохранил все лучшее, что построил Личка»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил дебют Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга».

— «Спартак» в этом туре победу заслужил?

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. «Оренбург» мне понравился. Отмечу Иржи Ярошика, который не стал ничего ломать. Наоборот, сохранил все лучшее, что построил Личка. Команда разноплановая. Быстро выбегает в контратаки, но может и позиционно играть, хорошо держит мяч. У аргентинского трио — Веры, Флорентина и Мансильи — впереди полная свобода, никаких жестких рамок. Уверен, и в этом сезоне «Оренбург» многим попортит крови.

Алексис Дуарте. «Смотришь на Дуарте и думаешь: зачем в России такие иностранцы?» Дьяков — о гонке за золото и проблемах «Спартака»

Виталий Дьяков
Иржи Ярошик
ФК Оренбург
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