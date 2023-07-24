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Дьяков — о «Локомотиве»: «Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!»

Дьяков оценил перспективы «Локомотива» побороться за первое место в РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил перспективы «Локомотива» побороться за первое место в РПЛ.

— Что ответите тем, кто накануне сезона пророчил чемпионство «Локомотиву»?

— Да ну, какое чемпионство... «Локо» еще работать и работать. Очень слабая оборона, нужен квалифицированный центральный защитник. Вспомните второй гол «Рубина» — когда Фамейе спокойно посадил Фассона на задницу и расстрелял Лантратова. Первый мяч тоже пропустили в простейшей ситуации. Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!

Алексис Дуарте. «Смотришь на Дуарте и думаешь: зачем в России такие иностранцы?» Дьяков — о гонке за золото и проблемах «Спартака»

Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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