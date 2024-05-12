Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:11

Дьяков: «Если Карпин тренирует сборную России, значит сегодня нет лучшего кандидата»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о работе Валерия Карпина в клубе и сборной России.

«Раз назначили главным тренером и он тренирует, значит, на сегодняшний день либо нет лучшего кандидата, либо они не хотят возглавлять сборную ради товарищеских игр. Возможно, у сборной был бы другой тренер, будь сейчас официальные матчи.

У Карпина, как у тренера, нет трофеев. То, что последние годы происходит в «Ростове» — ставка на молодых, много новых игроков раскрылись, — это плюс и Карпину и тренерскому штабу. «Ростов» выбрал правильный курс для развития, и пока у них это очень круто получается», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, также он тренировал клуб с 2017 по 2021 год. С 2021-го специалист является главным тренером сборной России.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
4
Обсудить
Читайте также
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года
СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
В Москве на МКАД произошло массовое ДТП
Водитель утонувшего в реке Мойке автобуса занимался незаконной миграцией
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кобелев: «У «Краснодара» игрок два раза не может попасть в пустые ворота, а «Динамо» свои мячи забивает»

Уилкшир — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в их руках. Хотел бы насладиться этим вживую»