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Сегодня, 19:02

Экс-защитник «Рубина» Харламов: «До тюрьмы я владел в Казани стрип-клубами, казино, караоке и спортбаром»

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Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов рассказал, чем занимается после освобождения из тюрьмы.

После завершения карьеры в 2004 году игрок занялся бизнесом, а в 2016-м подвергся аресту за финансовые махинации и был приговорен к тюремному сроку. Вышел на свободу в 2022-м году.

«Переехал в Анапу по воле случая. Товарищ обратился ко мне с предложением: «У друга в Анапе две гостиницы и здание клуба. Хочет передать в оперативное управление». Я загорелся — всегда привлекала сфера развлечений: у меня в Казани была пара стрип-клубов, караоке, казино и футбольный паб. Помимо того что предложение было само по себе интересное, так еще и автоматически решался мой вопрос с жильем — раз я буду управлять гостиницей, значит, смогу в ней жить. Плюс в голове ожила мысль о футбольной академии в Анапе.

Правда, реальность не совсем совпала с ожиданиями. Теперь у меня караоке-бар в городе, занимаюсь сейчас этим», — цитирует Харламова Sport24.

Бывший футболист выступал за «Рубин» в 1990-91 и в 1997-2004 годах.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Рубин (Казань)

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