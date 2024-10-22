Экс-защитник «Рубина» Харламов рассказал, как против него завели уголовное дело

Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов заявил, что не может полностью раскрывать детали свои уголовного дела.

После завершения карьеры в 2004 году игрок занялся бизнесом, а в 2016-м подвергся аресту за финансовые махинации и был приговорен к тюремному сроку. Вышел на свободу в 2022-м году.

«11 марта 2015 года в офис нашей компании пришли вкладчики, чтобы забрать положенные им проценты. А там стоял человек из органов: «Компания закрыта. Это пирамида. Если хотите получить свои деньги — идите писать заявление». На основании этих заявлений нас потом и осудили.

Почему органы мной заинтересовались? У меня есть понимание ситуации. Но говорить об этом не вижу смысла. После тюрьмы я из смелого парня, которого ничего не пугало, превратился в человека, который опасается всего. Теперь всегда начеку — голова крутится на 360 градусов, все вижу, ко всему прислушиваюсь. Сейчас стараюсь вести тихую жизнь гражданина России. Так что и свое понимание событий оставлю при себе», — цитирует Харламова Sport24.

Бывший футболист выступал за «Рубин» в 1990-91 и в 1997-2004 годах.