Экс-защитник «Рубина» и «Краснодара» Сорокин перешел в «Кайрат»

«Кайрат» подписал контракт с российским защитником Егором Сорокиным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 28-летнего россиянина с казахстанской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

В РПЛ Сорокин выступал за «Рубин» и «Краснодар». На его счету 115 матчей в чемпионате России, в которых он отметился 6 голами и одной результативной передачей. В марте защитник перешел в казахстанский «Елимай» и покинул клуб 20 июня.

С мая этого года «Кайрат» возглавляет российский тренер Александр Кержаков.