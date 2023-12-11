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11 декабря, 23:53

Экс-защитник «Рубина» Попов считает, что казанцы играют в самый скучный футбол в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался об игре казанской команды в РПЛ-2023/24.

«Рахимов — специалист хорошего уровня, под задачу 8-10 место. «Рубин» в этом диапазоне останется. Они, правда, играют в самый скучный и никому неинтересный футбол. Команды с 13 по 16 места также скучно выступают. Такая игра у него, по-другому он не умеет строить команду. «Рубин» не доминировал ни в одной игре, даже с аутсайдерами, — приводит слова Попова Legalbet. — Думаю, они могут выиграть десять матчей по 1:0 и его оставят. В руководстве Татарстана или клуба, видимо, не понимают, что такое футбол. Их устраивает результат, поэтому тренер будет работать. Сейчас им фартит, результат есть, но первая игра после паузы с «Краснодаром», надо закупаться игроками».

После 18 туров РПЛ «Рубин» с 28 очками занимает 7-е место. Казанцы одержали 8 побед, из которых 6 со счетом 1:0.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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