Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:23

Экс-защитник «Рубина» Попов заявил, что ЦСКА нужно подписать Даку

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что ЦСКА нужно оформить переход форварда казанцев Мирлинда Даку.

«Для ЦСКА подходит Даку — 100 процентов. Это качественный футболист, который из полумомента может забить гол. У армейцев много моментов, но есть много неправильных действий нападающих, неправильные открывания все портят. Даку как раз может подойти для них. Мне кажется, на него можно потратиться, чтобы это вложение в будущем себя оправдало. Остальные же все при деле. Даку — единственный, который есть на трансферном рынке. Его нужно забирать любой команде. ЦСКА — тем более», — цитирует Попова Legalbet.

26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 18 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: legalbet.ru
Читайте также
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Рубин» проведет зимние сборы в Турции
«Спартак» отомстил «Краснодару» и прервал рекордную серию «быков»
Агент Монтеса назвал ошибкой выход футболиста в старте на матч с «Химками»
Источник: Синьков и Орлов могут занять посты генерального и спортивного директоров «Крыльев Советов»
Галямин: «Мусаев заслуженно лучший среди российских бомбардиров, других просто нет»
Бабич заявил, что футболисты «Спартака» верят в победу в РПЛ в этом сезоне
Сегодня
Вчера
Неделя