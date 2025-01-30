Экс-защитник сборной России Семенов не уверен, что вернется в профессиональный футбол

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов ответил на вопрос о возможном возвращении в грозненский клуб.

«В футбольном плане тяжело загадывать. Сейчас посмотрим, вернусь ли я в большой футбол или нет. По предложениям из РПЛ в целом сложно говорить пока. «Ахмат»? Я сам не разобрался со своими желаниями еще», — сказал футболист Legalbet.

Семенов играл за «Ахмат» с 2014 по 2024 год, он провел за грозненский клуб 289 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Сейчас 35-летний защитник выступает за медиафутбольный клуб Lit Energy.