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Сегодня, 16:50

Экс-защитник сборной России Семенов не уверен, что вернется в профессиональный футбол

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов ответил на вопрос о возможном возвращении в грозненский клуб.

«В футбольном плане тяжело загадывать. Сейчас посмотрим, вернусь ли я в большой футбол или нет. По предложениям из РПЛ в целом сложно говорить пока. «Ахмат»? Я сам не разобрался со своими желаниями еще», — сказал футболист Legalbet.

Семенов играл за «Ахмат» с 2014 по 2024 год, он провел за грозненский клуб 289 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Сейчас 35-летний защитник выступает за медиафутбольный клуб Lit Energy.

Источник: Legalbet
Андрей Семенов
ФК Ахмат
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