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Сегодня, 08:45

Боккетти рассказал, какие тренеры его вдохновляли

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренерском стиле.

— Все хорошо помнят вас в роли футболиста, а какой вы тренер?

— Мне очень нравится агрессивный и динамичный футбол. Не люблю, когда футболисты стоят в защите, как было раньше. Должно быть много забеганий, опасных моментов.

— За кем из тренеров больше всего следите?

— Я вырос на Гасперини. Он многому меня научил — именно при Джанпьеро я получил вызов в сборную Италии. Мне очень нравится его видение футбола: прессинг, комбинации, качество игры. За его «Аталантой» крайне интересно наблюдать.

Если говорить о чемпионате России, то, конечно, я многое почерпнул у Бердыева. Он стал для меня вторым отцом! В 22 года я оказался в Казани. Итальянец в незнакомом городе... Тренер постоянно помогал мне как на поле, так и за его пределами. Всегда подсказывал правильные вещи, которые я, молодой, еще не понимал. Отличный человек!

Также отмечу Карреру, Карпина, Аленичева. Я старался брать лучшее от каждого из них.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
ФК Спартак (Москва)
Джан Пьеро Гасперини
Курбан Бердыев

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