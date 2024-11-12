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Сегодня, 11:00

Боккетти считает слова Глушенкова о пиве плохим примером для детей

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» поделился секретом восстановления после матчей.

— Максим Глушенков недавно признался, что после матчей выпивает литр пива. Это нормально?

— Читал, что в пиве есть компоненты, которые способствуют восстановлению, но говорить в интервью, что выпиваешь литр... Это плохой пример для детей. Они же смотрят на футболистов — тоже захотят попробовать пиво. Причем в 9-10 лет, ха-ха!

Я к тому, что если кто-то из игроков хочет выпить пива, нет проблем. Но рассказывать об этом в интервью не стоит. Лучше сказать про лед, массаж, другие способы восстановиться.

— Пиво — плохой способ для восстановления? Как с этим в Италии?

— По-разному. У нас кто-то идет в баню, кто-то пьет пиво. Зависит от человека. Как тренер я считаю, что лед, холодная вода или массаж — хорошие способы восстановиться. Но точно не пиво.

— Главным фанатом бани в «Спартаке» был Глушаков. Часто с ним парились?

— Конечно. Ходили в баню в Тарасовке всей командой.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Ранее Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.

Сальваторе Боккетти
Футбол
Максим Глушенков

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