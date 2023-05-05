Комбаров ответил на вопрос, справляется ли Абаскаль с работой в «Спартаке»

Сегодня, 18:12
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Справляется ли Абаскаль со своей работой? Смотря, какая задача стояла перед командой. Это либо развитие молодых футболистов, либо результат и чемпионство. Сейчас они уже отскочили от чемпионства у «Зенита» очень большой отрыв. Нужно понять задачи и тогда дать ответ на этот вопрос», — сказал Комбаров «СЭ».
Абасклаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В этом сезоне РПЛ клуб идет на третьем месте в, набрав 49 очков после 25 туров.