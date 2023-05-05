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Сегодня, 18:12

Комбаров ответил на вопрос, справляется ли Абаскаль с работой в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Справляется ли Абаскаль со своей работой? Смотря, какая задача стояла перед командой. Это либо развитие молодых футболистов, либо результат и чемпионство. Сейчас они уже отскочили от чемпионства у «Зенита» очень большой отрыв. Нужно понять задачи и тогда дать ответ на этот вопрос», — сказал Комбаров «СЭ».

Абасклаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В этом сезоне РПЛ клуб идет на третьем месте в, набрав 49 очков после 25 туров.

Дмитрий Комбаров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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