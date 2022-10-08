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Сегодня, 07:55

Макеев: «Спартак» — это бренд. Если финансирование останется — клуб будет бороться за высокие места»

Экс-защитник «Спартака» Макеев рассказал о судьбе клуба после ухода Федуна
Руслан Минаев

Экс-защитник «Спартака», выступающий в составе «Велеса» в первой лиге, Евгений Макеев рассказал о перспективах красно-белых после ухода Леонида Федуна с поста президента клуба.

«Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, что Леонид Арнольдович все обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» — это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места», — цитируют Макеева «Известия».

В августе «Лукойл» выкупил 100 процентов акций красно-белых, а Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров клуба.

Источник: https://iz.ru/1407001/aleksei-fomin/esli-finansirovanie-sokhranitsia-spartak-poboretsia-za-vysokie-mesta
Евгений Макеев
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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