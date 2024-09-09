Экс-защитник «Спартака» Классен высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Тебя удивило решение Соболева перейти в «Зенит»?

— Не знаю, что было между ним и клубом и что вообще происходило в этот период в команде. Со мной он не общался и не объяснял, почему захотел уйти.

— А как оценишь сам поступок?

— В футболе всякое бывает. Он не первый и не последний, кто поиграет и за «Спартак», и за «Зенит». Каждый сам решает, нормально это или нет. У меня есть свое мнение, но я не буду им делиться.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

30 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Соглашение с форвардом заключено на три сезона с возможностью продления на год.