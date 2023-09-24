Деменко об игре «Спартака»: «Абаскаль нашел состав и начал доверять ребятам»

Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Абаскаль нашел состав и начал доверять ребятам. Вышел Пруцев, например. Я и раньше говорил, что тренеру нужно больше доверять молодым игрокам. Состав вы видим у «Спартака» есть и есть замены, которые могут менять абсолютно любую позицию.

Если говорить о защите, то, если сравнивать Джикию и Бабича, то второй сейчас выглядит лучше. Он и забивает, и в отборе хорош», — цитирует Деменко vprognoze.ru.

В 9-м туре РПЛ «Спартак» дома победил «Динамо» со счетом 1:0. Команда Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в РПЛ с 16 очками.