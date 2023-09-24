Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:50

Деменко об игре «Спартака»: «Абаскаль нашел состав и начал доверять ребятам»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Абаскаль нашел состав и начал доверять ребятам. Вышел Пруцев, например. Я и раньше говорил, что тренеру нужно больше доверять молодым игрокам. Состав вы видим у «Спартака» есть и есть замены, которые могут менять абсолютно любую позицию.

Если говорить о защите, то, если сравнивать Джикию и Бабича, то второй сейчас выглядит лучше. Он и забивает, и в отборе хорош», — цитирует Деменко vprognoze.ru.

В 9-м туре РПЛ «Спартак» дома победил «Динамо» со счетом 1:0. Команда Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в РПЛ с 16 очками.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Костомаров и Домнина рассказали о перенесенных фигуристом инсульте и коме
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Пари НН» — «Оренбург»: видео голов матча
РПЛ: «Зенит» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 9-го тура
«Оренбург» впервые проиграл под руководством Деограсии, уступив «Пари НН»
Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Бонгонда: «Чувствую себя одним из лучших футболистов «Спартака», но завтра все может поменяться»
«Пари НН» — «Оренбург»: Боселли увеличил преимущество хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Оренбург»: Зе Турбо забил дебютный гол за нижегородцев и сравнял счет

«Пари НН» — «Оренбург»: Севикян вывел хозяев вперед