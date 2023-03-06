Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:11

Экс-защитник «Спартака» Пуцко рассказал о работе с Каррерой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака», ныне игрок «Балтики» Александр Пуцко рассказал о работе с Массимо Каррерой.

«В «Спартак» Каррера приходил заниматься именно обороной. На общих тренировках защитники уходили на другую половину поля, полчаса делали тактические упражнения. Полеты планшетов и брань в раздевалке? Это да. Итальянцы все такие вспыльчивые, это часть метода Массимо — завести команду. Работало ли это в «Спартаке»? Вообще по-разному. С каждым футболистом по-разному: один принимает, другой, наоборот, любит, когда поспокойнее. Я спокоен, наедине настраиваюсь на игру. Но с Массимо мы ладили, так что, наверное, подход у него правильный», — приводит слова Пуцко Sport24.

Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат страны (сезон-2016/17).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-eks-zashchitnik-spartaka-ob-emotsikh-karrery-rabotalo-voobshche-po-raznomu-odin-prinimayet-drugoy-lyubit-pospokoyneye
Александр Пуцко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Машкарин заявил, что удачная замена Бердыева решила исход встречи ЦСКА и «Сочи»

Алдонин считает, что ЦСКА не надо менять тренера