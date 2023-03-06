Экс-защитник «Спартака» Пуцко считает, что команде «перло» в чемпионском сезоне

Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко, который сейчас выступает за «Балтику», считает, что красно-белым везло в сезоне 2016/17.

— Твой последний выход за «Спартак» — с «Амкаром». Глушаков ведь забил, когда ты уже был на поле.

— Сама игра не очень складывалась. Ничейная. Счет 0:0 тянулся, «Амкар» оборонялся хорошо. Но в том сезоне залетали голы, и тот же Денис много забил. Но вот перло у команды, атмосфера в коллективе была хорошая. Я там вышел на замену в конце, и вскоре Глушаков зарядил Селихову.

— Когда ты понял, что «Спартак» станет чемпионом?

— В 2016-м от игры к игре шли. Когда ты на первом месте держишься и выигрываешь каждый тур, все залетает — начинаешь верить. В России и зимние сборы многое решают: «Спартак» с ними справился и уверенно доиграл сезон.

В сезоне 2016/17 «Спартак» завоевал чемпионство впервые за 16 лет. Команда под руководством Массимо Карреры финишировала на первой строчке, опередив ЦСКА на семь очков.