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Боккетти: «Когда приеду в Россию, без проблем сделаю паспорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении паспорта РФ.

— В 2021 году писали, что вы собирались получать российское гражданство. Удалось?

— Нет. Сейчас у меня просто вид на жительство. Когда приеду в Россию, без проблем сделаю паспорт. У меня жена русская, дети.

— Как часто бываете в России?

— У нас здесь дом, всегда с удовольствием приезжаем. У жены — семья в России, тут много друзей. Планирую приехать в декабре. Жаль на футбол не схожу — в РПЛ начнется зимний перерыв.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
Футбол

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