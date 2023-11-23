Ветеран «Спартака» Ноздрин: «Не очень люблю Соболева за его выходки»

Экс-защитник «Спартака» Виктор Ноздрин высказался об игре нападающего красно-белых Александра Соболева в текущем сезоне.

«Я не очень люблю Соболева за его выходки. Но как игрок, он нужен «Спартаку». Сейчас «Спартак» вообще без нападающих играет. Мне этот молодой товарищ Абаскаль очень не нравится. С таким составом игроков его эксперименты довели до того, что «Спартак» опускается все ниже и ниже. Они ни к чему хорошему не приведут. «Спартак» начал здорово, а потом пошли эти эксперименты», — приводит слова Соболева «Спорт день за днем».

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.