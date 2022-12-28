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Ломбертс: «Боялся, что меня начнут обвинять — что я слишком пророссийский, положительно говорю о России»

Экс-защитник «Зенита» Ломбертс рассказал, что в Бельгии русских не считают плохими людьми
Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сказал, что в Бельгии россиян не считают плохими людьми. Он отметил, что не встречал негативных реакций по отношению к русским в своей стране.

«Думаю, все это и так понимают. Негативных реакций я и не встречал. Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять — что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России. Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает», — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Николас Ломбертс
ФК Зенит
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Ломбертс — об отмене русской культуры: «Не могу представить, что в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого»

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