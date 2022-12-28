Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сказал, что в Бельгии россиян не считают плохими людьми. Он отметил, что не встречал негативных реакций по отношению к русским в своей стране.

«Думаю, все это и так понимают. Негативных реакций я и не встречал. Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять — что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России. Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает», — цитирует Ломбертса Sport24.