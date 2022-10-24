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Сегодня, 10:56

Веденеев не верит в успех «Сочи» в матче с «Зенитом»

Руслан Минаев

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал предстоящий матч питерцев и «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

По словам Веденеева, «Сочи» не сможет побороться за очки в матче с подопечными Сергея Семака.

«Сейчас немногие команды демонстрируют желание бороться. Тренеры заявляют об атакующем футболе, игроки нацелены на техничный футбол, пытаются мяч удержать у себя. И «Сочи» стоит в ряду таких команд — они продолжают попытки играть через пас, низом, поэтому сильным командам они в основном проигрывают, со слабыми набирают очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться — вдруг тренер решит, что надо «стелиться», выставит состав соответствующий, того же Нобоа не поставит или выпустит его на замену», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

«Зенит» и «Сочи» сыграют сегодня 24 октября. Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-sejchas-nemnogie-komandy-demonstriruyut-zhelanie-borot-sya-i-sochi-v-ih-ryadu/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Сергей Веденеев
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