Экс-защитник «Зенита» Вьештица: «Аршавин — лучший российский футболист в истории»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» назвал экс-игрока петербургского клуба Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в истории.

— Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?

— Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

— Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

— Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин — лучший российский футболист в истории.

— Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

— Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Аршавин — воспитанник «Зенита», он играл за клуб с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Также форвард известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и сборную России.