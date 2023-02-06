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6 февраля, 23:50

Бракамонте: «Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий российских футбольных клубов Эктор Бракамонте сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной.

«Главная легенда в российском футболе? Я играл вместе с Сергеем Семаком. Для меня он на втором месте после Марадоны из тех, кто играл со мной. Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый (смеется).

Сергей Семак — очень добрый человек, много помогал мне. Он очень хорошо играл, очень хороший человек, а сейчас и тренер", — сказал Бракамонте «Чемпионату».

Аргентинский нападающий Эктор Бракамонте выступал в России за «Москву», «Терек» и «Ростов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4986653-brakamonte-semak-vtoroj-posle-maradony-nado-zabit-zabyot-pit-pivo-on-pervyj.html
Диего Марадона
Сергей Семак
Эктор Бракамонте
ФК Зенит
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