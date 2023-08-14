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Сегодня, 13:18

Эквадорский новичок «Оренбурга» Куэро получил визу для выступления в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что новичок команды Джастин Куэро получил визу для выступления в России.

«Джастин должен прилететь в Россию на этой неделе. Его участие в матче с «Ахматом» под вопросом. Рабочую визу он получил», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее Андреев сообщил «СЭ», что «Оренбург» берет нападающего Джастина Куэро у «Индепендьенте» в аренду с обязательным правом выкупа.

19-летний эквадорец в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За молодежку сборной Эквадора форвард забил 16 голов в 22 играх.

Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
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