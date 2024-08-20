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Сегодня, 18:29

Елена Илюхина покинула пост вице-президента РФС

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Председатель совета директоров «Зенита», экс-президент МРО «Северо-Запад» и федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина вышла из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию, информирует пресс-служба организации.

Она была избрана в состав исполкома 4 февраля 2021 года.

Также председатель совета директоров «Зенита» покинула пост вице-президента союза и перестала быть членом бюро исполкома.

В 2018 году Илюхина вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019-м стала его председателем. В 2020-2022 годах возглавляла МРО «Северо-Запад», также была президентом федерации футбола Санкт-Петербурга.

Российский футбольный союз благодарит Елену Илюхину за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Источник: https://rfs.ru/news/220992
РФС
ФК Зенит
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