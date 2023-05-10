Даса заявил, что футболистам в РПЛ не нужно искать мотивацию без еврокубков: «Нам за это платят»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Химками» (1:0) ответил на вопрос о мотивации футболистов без еврокубков.

— Как находить мотивацию, когда нет еврокубков?

— Не думаю, что футболистам нужно искать мотивацию. Даже когда ты маленький мальчик, играющий на улице. Нас никому не нужно мотивировать. Нам за это платят. У нас есть возможность играть при поддержке фанатов. Мотивацию искать не нужно.

«Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.