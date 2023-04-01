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Эли Даса: «Мы безумно расстроены результатом. По игре было видно, что мы превосходили «Сочи»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 21-го тура чемпионата России (0:2).

«Мы не смогли забить важный для нас мяч, хотя создали достаточно моментов. Особенно их стало больше после удаления у соперника. В конце матча мы снова имели моменты для того, чтобы забить, но гол с углового забил «Сочи». Конечно, мы безумно расстроены результатом. То, что было после матча: эмоции тренера и футболистов — все это останется внутри команды. «Сочи» не показался мне сложным соперником, ведь по игре было видно, что мы их превосходили, но не они нас», — приводит Sport24 слова футболиста.

После этого матча «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-01-eli-dasa-dinamo-bezumno-rasstroyeno-rezultatom-po-igre-my-sochi-prevoskhodili
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