Эльмир Набиуллин: «Что помешало закрепиться в «Зените»? Психология, давление. С этим не справился»

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Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин объяснил, почему ему не удалось закрепиться в «Зените».
27-летний футболист в феврале 2018 года подписал контракт с «Зенитом» на 4,5 года, а в августе 2019 перешел в «Сочи».
— Что вам помешало закрепиться в «Зените»?
— Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. А в то время в Питере где-то мандражировал. Это помешало, — сказал Набиуллин в интервью «Известиям».
— Для вас это был полезный опыт?
— Конечно. Там были такие игроки! Получаешь грандиозный опыт, который остается на всю жизнь. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня.
— Кто из них особое впечатление произвел?
— Паредес, Дриусси. Там много кто был. Тот же Жирков. Много топ-игроков, даже по пальцам не пересчитать.
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