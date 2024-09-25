Рахимич: «Говорил Пьяничу, что ЦСКА лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о разговоре с потенциальным новичком армейцев Миралемом Пьяничем.

«Конечно, Пьянич усилит ЦСКА! Очень рад, что переходит туда! Он поможет клубу выйти на новый уровень и добиться целей, которые они ставят перед собой. Он мне первым позвонил по поводу этого предложения, потому что я долго играл в ЦСКА и жил в Москве. Говорил ему, что здесь лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»! (смеется)», — цитирует Рахимича «ВсеПроСпорт».

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.