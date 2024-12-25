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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Экс-игрок ЦСКА Рахимич: «Кубок УЕФА — самый важный момент в истории каждого из нас и клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич рассказал самом главном воспоминании в московском клубе.

«Конечно, Кубок УЕФА — самый важный момент в истории каждого из нас и клуба. Это европейский трофей, который было очень тяжело завоевать, а воспоминания об этом останутся на всю жизнь. Мы были дружной командой, как одна семья. Мы были вместе — каждый за каждого. Эта атмосфера внутри и давала результаты. Газзаев — темпераментный, жесткий человек, который требовал и научил нас быть такими, какими мы были. Он посадил в нас этот стержень победы», — сказал Рахимич в интервью CSKA on tour.

Рахимич играл в ЦСКА с 2001-го по 2014 года. С армейцами он 5 раз становился чемпионом России, 7 раз обладателем Кубка России, 5 раз выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок УЕФА-2004/05.

Источник: https://vk.com/video-30738633_456251484
Элвер Рахимич
ФК ЦСКА (Москва)
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